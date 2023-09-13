Более 80 печек-«ракет» изготовили на технологическом факультете коломенского ГСГУ для бойцов СВО

Технологический факультет вуза, где изготавливают печи-«ракеты», посетил депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

Парламентарий посмотрел на слаженную работу молодых людей, поинтересовался, как изготавливаются печи и попросил показать их в работе.

«Начиная от разметки и заканчивая сваркой и сборкой – все эти операции производятся руками наших ребят. Сейчас в мастерских работают студенты второго, третьего и четвертого курсов», – рассказал доцент кафедры технологического факультета Андрей Таров.

Работа не останавливается. Наоборот, ведь впереди зима, а значит военнослужащим будет нужно еще больше таких печей.

Рядом с производством технологического факультета в соседней мастерской студенты и преподаватели ГСГУ плетут маскировочные сети. Они начали делать это еще прошлой весной и с того времени отправили на фронт уже несколько партий. В зоне специальной военной операции с гуманитарной миссией побывали и сами студенты: Антон Хуторнюк, Кирилл Жуков и Егор Рычков. Причем ребята съездили туда уже несколько раз.