Более 800 тыс. путешественников посетили Крым с января по май

За первые четыре месяца текущего года полуостров Крым посетили свыше 800 тыс. путешественников, что на 7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает « Крым 24 » со ссылкой на главу Госсовета Республики Крым Владимира Константинова.

Уточняется, что в период прошедших майских праздников средняя загрузка средств размещения общей вместимостью свыше 67 тыс. мест, действовавших в указанный период, составила более 40%.

Отмечается, что за майские праздники гостями полуострова стали почти 267 тыс. человек, что более чем на 10% выше уровня аналогичного периода минувшего года.

Добавляется, что более 70% отдыхающих прибыли через Крымский мост, четверть — посредством железнодорожного сообщения, 3% — через новые регионы РФ.

Поясняется, что летом в Крыму станут функционировать свыше тысячи средств размещения, в том числе более 90 санаториев. На сегодняшний день средний уровень бронирования на лето в санаториях составляет 60%, а в гостиницах — 45%.