Более 85 тысяч людей в Подмосковье поучаствовали в мероприятиях, посвященных Дню народного единства

Сегодня для молодежи Подмосковья во всех городских округах прошло порядка трехсот шестидесяти различных мероприятий, в которых приняли участие свыше восьмидесяти пяти тысяч молодых ребят. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

«Сейчас, как никогда важно оставаться сплоченными, дружить и поддерживать друг друга. В Московской области проживают представители более 170 национальностей, поэтому мы всегда с особым трепетом относимся к таким праздникам и стараемся, чтобы к нему приобщились как можно больше людей, особенно наше молодое поколение», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

На всей территории Московской области были организованы праздничные мероприятия — концерты, фестивали, ярмарки, хороводы, мастер-классы, фотовыставки, флешмобы, а также торжественные шествия и возложения цветов к памятникам и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне.

Фото: [ Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуницаций МО ] Фото: [ Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуницаций МО ] Фото: [ Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуницаций МО ]

Так, в ДК «Октябрь» в Дубне прошел уже традиционный Фестиваль национальных культур «Радуга цветов», в котором приняли участие представители самых разных народов, проживающих на территории Московской области. В фестивале приняли участие национальные общественные организации из разных городских округов, а также представители 18 национальных общин, работающих в Объединённом институте ядерных исследований.

В Солнечногорске порядка 700 человек собрались на Андреевском фестивале этнических культур. В программу мероприятия вошли ярмарка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов. В Орехово-Зуево для гостей подготовили фестиваль «Кухни народов мира», мастер-класс по игре на музыкальных инструментах и квест «Народы мира», а в Реутове в городском парке жителей познакомили с национальными спортивными играми и подготовили интерактивные площадки, посвященные разным народам.