Более четырех тысяч замечаний управдомов по теме содержания территорий устранили в Подмосковье с начала года

С начала этого года сотрудники коммунальных служб Московской области устранили более 4,3 тысячи замечаний в сфере содержания территорий, которые выявили председатели многоквартирных домов, сообщили в областном ГУСТ. Они направляли информацию о дефектах через приложение «Проверки Подмосковья».

«Своевременная отработка — один из принципов эффективного взаимодействия, поэтому мы следим, как справляются муниципалитеты. Активнее всего блюсти порядок помогали управдомы Королева — они обнаружили 1,8 тысячи дефектов, все из которых уже полностью устранены», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, хорошо с этой задачей справились также в Лобне, Волоколамске, Истре и Домодедово. В ГУСТ региона также уточнили, что управдомы чаще всего фиксировали мелкий мусор на газонах, вандальные надписи и несвоевременную уборку смета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.