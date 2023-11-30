Более десяти человек в Москве отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака
Фото: [соцсети]
Как передает Mash, инцидент произошел вечером в четверг, 30 ноября, на Балтийской улице на севере Москвы.
На концерт уже приехали сразу несколько скорых. Известно о не менее 10 пострадавших, среди которых пострадавших девять молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, а также три 15-летних подростка.
В настоящее время всех пострадавших осматривают врачи. Почти все отравившиеся выпивали спиртное. Также их сейчас проверяют на употребление наркотиков.