По словам историка Георгия Шепелева, во Франции уже больше десяти лет организовывается мемориальное шествие «Бессмертный полк». Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что наиболее масштабное шествие всегда проходит в Париже, в ходе которого колонна движется от площади Республики до кладбища Пер-Лашез, к памятникам бойцам сопротивления, советским партизанам, которые воевали на территории Пятой Республики, и к памятникам других союзников, погибших в борьбе с нацизмом.

По мнению эксперта, в официальном плане День Победы во Франции празднуют малыми делегациями, всенародного характера праздник не имеет. Тем не менее русскоязычная постсоветская община из Франции сотрудничает с Ирландией, Германией и прочими государствами, которые периодически обмениваются небольшими делегациями для участия в памятных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что украинские провокаторы пытались сорвать первую за шесть лет акцию «Бессмертный полк» в Вашингтоне.