В субботу, 3 мая, в Вашингтоне состоялось первое за шесть лет официально санкционированное мероприятие «Бессмертный полк». Шествие прошло в центре города при повышенных мерах безопасности. Однако не обошлось без инцидентов, организованных украинскими активистами.

Группа из примерно ста человек начала свой путь в столице США от Белого дома и прошла по Семнадцатой улице до мемориала Второй мировой войны, расположенного на Национальной аллее.

Сотрудники правоохранительных органов следили за соблюдением закона на всём протяжении шествия, предотвращая возможные инциденты. Участники мероприятия шли организованно под звуки оркестра, держа в руках изображения своих близких, воевавших на фронте, и памятные плакаты.

Как передает телеканал РЕН, перед началом мероприятия группа украинских активистов попыталась помешать его проведению. Эти люди, собравшиеся заранее, выкрикивали антироссийские лозунги и размахивали флагами Украины.

Однако благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов основные события мероприятия прошли в соответствии с планом.

Это первое за долгое время шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне, которое было официально одобрено городскими властями. В предыдущие годы организаторам приходилось преодолевать сложности, чтобы получить разрешение на проведение мемориала.

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