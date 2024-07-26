Более десяти собственников земель в Балашихе предостерегли от нарушения требований Водного кодекса

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области провели контрольные мероприятия в Балашихе после того, как Балашихинская городская прокуратура направила информацию о возможных нарушениях требований Водного кодекса России в муниципалитете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.