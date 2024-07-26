Более десяти собственников земель в Балашихе предостерегли от нарушения требований Водного кодекса
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области провели контрольные мероприятия в Балашихе после того, как Балашихинская городская прокуратура направила информацию о возможных нарушениях требований Водного кодекса России в муниципалитете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Наши сотрудники обследовали территорию садоводческого товарищества «Партнер-СТ». В этих местах протекает река с местным названием Чудинка. Как выяснилось, собственники земельных участков возвели ограждения, препятствующие свободному доступу граждан к береговой полосе», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В результате 13 собственников участков получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В ведомстве подчеркнули, что устранение нарушений будет контролироваться.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.