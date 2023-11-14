Более десяти тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на «Доброделе» за неделю

В ведомстве уточнили, что портал позволяет гражданам наладить взаимодействие с органами власти «без заполнения бумажных документов и посещения различных инстанций». Для работы на нем им нужно пройти регистрацию или авторизоваться с помощью ЕСИА. На «Доброделе» жители региона могут оставлять сообщения и отслеживать ход решения вопросов, принимать участие в голосованиях и опросах, узнавать о планах по благоустройству и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.