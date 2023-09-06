Более двадцати госуслуг перевели в электронный вид в Подмосковье в этом году

В настоящее время жители Подмосковья могут получить триста госуслуг в «цифре». Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что в Подмосковье идет постоянная работа по оцифровке госуслуг. Кроме того, стараются делать электронные услуги удобными и понятными даже начинающему пользователю: в онлайн-формы заявлений внедряют «умные» сервисы и подсказки. При этом из того количества предоставляемых услуг 34 предоставляются проактивно, а 12 комплексно.

На региональном портале можно не только получить электронные услуги, но и записаться на ТО автомобиля, на посещение в МФЦ или военного комиссариата Московской области, проверить тип своей учетной записи ЕСИА, узнать принадлежность автомобильных дорог, получить выписку из государственного лесного реестра, проверить очередь в детский сад и даже оплатить коммунальные услуги.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку инициативы о присвоении Подольску почетного звания.