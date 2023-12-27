Более миллиона рублей составляет задолженность по зарплате в Рязанской области

На начало месяца общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях, не являющихся субъектами малого предпринимательства, составила более одного миллиона рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что 800 тыс. рублей из этой суммы являются невыплаченной зарплатой работникам, которые были уволены в прошлом году.

Добавляется, что более десяти человек не получили своевременную зарплату. Так, сумма просроченной задолженности в расчете на одного сотрудника составила более 76 тыс. рублей.