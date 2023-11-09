Более пяти миллионов гостей посетили парки Подмосковья в прошедшем октябре

Общее число гостей подмосковных парков в октябре этого года достигло внушительной отметки в 5,1 млн человек. В сравнении с прошлым годом, можно увидеть увеличение на 740 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что парки региона продолжают радовать своих посетителей, привлекая все больше людей. Вице-губернатор Ирина Каклюгина подчеркнула, что подобный яркий рост подтверждает привлекательность парков нашего региона и их значимость для жителей и гостей Подмосковья.

Самым популярным стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, его посетили почти 260 тысяч гостей. На втором месте — Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском городском округе, а третьим по популярности стал Центральный городской парк Реутова — в октябре там побывали 154 тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и Патриарх Кирилл обсудили строительство храмов и поддержку участников СВО.