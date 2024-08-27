Более сорока тысяч человек посетили всероссийскую акцию «Ночь кино» в Подмосковье

В минувшую субботу на территории Подмосковья прошла всероссийская акция «Ночь кино», которую посетили свыше сорока трех тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Для показов организаторы отобрали три флагманских проекта для зрителей: фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского и военно-историческая драма «Воздух» Алексея Германа-младшего.

Примечательно, что наш регион участвует в акции «Ночь кино» уже в девятый раз. Демонстраторами акции стали почти двести шестьдесят различных площадок: кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки региона, а также уличные кинотеатры.

При этом в рамках проекта гости смогли принять участие в мастер-классах и киновикторинах, а также были организованы конкурсы детских рисунков по мотивам фильмов, анимационные и концертные программы.