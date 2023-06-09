Более сотни выпускников из городского округа Кашира написали ЕГЭ по обществознанию

8 июня российские школьники сдали единый государственный экзамен по обществознанию. В городском округе Кашира его написал 121 выпускник.

Больших успехов всем ребятам накануне ответственного момента в их жизни пожелал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уверен, что многие из них хорошо готовы, и покажут еще более высокие результаты, чем годом ранее», – сказал глава региона.

Директор каширской школы №2 а Елена Голева отметила, что обществознание – один из сложных и очень важных экзаменов школьной программы. Именно этот предмет помогает школьникам лучше понимать социум, в котором они живут.

«Кроме того, это знание общественных наук может быть полезным при выборе профессии и принятии решений в различных сферах жизни. Ребята продемонстрировали знания социологии, права, философии, экономики и политики», – подчеркнула Елена Голева.

Директор школы выразила уверенность в том, что все ребята справились с поставленной задачей и пожелала выпускникам получить максимально высокие баллы и уверенно идти к своей мечте.

Напомним, с результатами ЕГЭ можно будет ознакомиться на Портале государственных услуг.