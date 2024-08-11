Более трехсот человек, в том числе сироты и паллиативные дети, едут из Курской области в Подмосковье

Фельдшеры, сотрудники Министерства социального развития Московской области и Госавтоинспекции региона сопровождают еще более 300 человек, в том числе сирот и паллиативных детей, которые едут в Подмосковье из Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Так, сейчас в Подмосковье из Дома ребенка Курской области везут 63 малыша. Их разместят в семейном центре «Преображение» в Егорьевске. А 21 ребенка с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу.

Кроме того, еще 5 автобусов везут 196 мам с детьми в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступино. Их разместят в комфортабельных комнатах, организуют горячее питание. При необходимости гости смогут обратиться к врачам, педиатрам, а также за психологической помощью.