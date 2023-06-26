Более трехсот дольщиков скоро получат ключи от своих квартир в ЖК «Булатниково»

Отмечается, что завершилось строительство четырехэтажных корпусов под номерами 6, 7, 9-13, и теперь дома ожидают разрешения на ввод в эксплуатацию.

Напоминаем, что ЖК начали возводить еще в конце 2013 года, но уже спустя год застройщик приостановил работы из-за возникших финансовых трудностей. После чего, возведением семи домов занималась группа компаний «Инград», а еще три дома под номерами 4, 5, 8 продолжает возводит ГК «3-RED».

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в течение этого года проблему последних 12 тысяч дольщиков региона решат полностью.