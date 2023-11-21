Более тридцати домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье за октябрь

Росреестр Подмосковья поставил на государственный кадастровый учет 32 многоквартирных дома за октябрь. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

В ведомстве уточнили, что большинство новостроек поставили на кадастр в Красногорске — восемь домов. Помимо этого, шесть домов поставили на кадастровый учет в Истре, по три дома — в Балашихе, Ленинском округе и Дмитрове, два — в Котельниках, по одному дому — в Одинцово, Ногинске, Мытищах, Домодедово, Лосино-Петровском, Реутове и Люберцах.

«Электронная регистрация права собственности на квартиру и помещение в новостройке проводится в сокращенные сроки. Государственная регистрация даст собственнику недвижимости дополнительную уверенность и юридическую защиту их прав на объекты недвижимости», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по региону Дарья Проникова.

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