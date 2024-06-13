Более тысячи объектов нестационарной торговли проверили в Красногорске при помощи приложения «Проверки Подмосковья»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному Министерству сельского хозяйства осуществить проверку объектов потребительского рынка и услуг на выездных магистралях. В городском округе Красногорск выявили свыше 50 НТО, которые работали с различными нарушениями.

Сотрудники администрации посетили один из торговых объектов, который попал в перечень для проверки. Выяснилось, что он располагался на земельном участке, часть которого принадлежит муниципалитету.

Собственник не конфликтовал и самостоятельно принял решение о демонтаже точки. Так поступают те предприниматели, которые ответственно относятся к соблюдению законодательных норм и проявляют уважение к землякам. Демонтаж был выполнен за средства собственника.

«С помощью приложения «Проверки Подмосковья» сотрудниками администрации городского округа Красногорск проверили более 1000 объектов нестационарной торговли», — проинформировала и.о. заместителя главы г.о. Красногорск Юлия Ананкина.

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» было создано для того, чтобы жители Подмосковья помогали администрациям округов контролировать содержание торговых центров, гипермаркетов и магазинов. Оставить обращение можно, если собственник не содержит торговую точку в надлежащем виде или не соблюдает правила безопасности. Претензию принимают, если у горожан есть недовольство из-за состояния территории вблизи объекта.