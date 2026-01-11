Болезни и порчи: чем на самом деле занимаются в церквях некоторые прихожане

Прихожанка, посещающая воскресную школу при храме в Астрахани, в беседе с журналистами высказала мнение о присутствии в церквях лиц, занимающихся, по ее убеждению, колдовством. Об этом сообщает «МК в Астрахани».

Светлана (имя изменено) заявила, что наряду с верующими, стремящимися к духовной жизни, в храмы могут приходить люди, использующие святое место для проведения ритуалов, не связанных с церковной традицией. Она подчеркнула веру в возможность передачи болезней и бед посредством таких действий. В числе признаков, которые, по ее мнению, могут указывать на недобрые намерения, она назвала длительное нахождение позади другого человека, движение по храму против часовой стрелки, попытку зажечь свою свечу от чужой, а также гашение или переворачивание свечей, поставленных другими прихожанами.

В качестве меры предосторожности и защиты женщина порекомендовала не позволять совершать рядом с собой подозрительные, на ее взгляд, действия во время пребывания в церкви. Ее комментарий прозвучал в рамках обсуждения личной безопасности и духовной защиты в общественных местах.

Ранее сообщалось, что с полок венесуэльских магазинов исчезают рыбные консервы и яйца.