«Пожелаю вам здоровья»: Маргарита Симоньян не стала скандалить с женщиной, назвавшей ее разлучницей

Одна из посетительниц, подойдя к микрофону, прямо обвинила журналистку в том, что она разрушила семью режиссера Тиграна Кеосаяна, назвала ее «разлучницей» и заявила, что Симоньян виновна в его смерти.

Однако Симоньян не стала опускаться до скандала. Она спокойно и сдержанно ответила, что пожелает обидчице здоровья, и не стала вступать в полемику. Вокруг разгорелся небольшой переполох, сопровождавшие журналистку люди выразили возмущение поведением женщины.

«Дай вам Бог здоровья, дорогая. Мне очень приятно, что вы это прочитали с телефона, а не сказали. Это говорит о том, что вы так не думаете. Дай Бог вам здоровья», — с достоинством ответила Маргарита.

К микрофону также вышла другая посетительница — мать, недавно потерявшая сына. Женщина не смогла сдержать слез. Симоньян проявила сочувствие и поддержала ее, отметив, что жизнь полна испытаний, а вера и взгляды на вечность помогают справиться даже с самой тяжелой утратой.

Напомним, что роман Симоньян и Кеосаяна начался в 2012 году. Тогда режиссер ушел от своей супруги, актрисы Алены Хмельницкой, с которой прожил много лет. Однако позже случилось неожиданное: Хмельницкая и Симоньян не только не стали врагами, но и подружились.

Ранее сообщалось, что актер Александр Домогаров перестал скрывать роман с 40-летней танцовщицей.