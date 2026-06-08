«Единая Россия» в Подмосковье поздравила социальных работников с профессиональным праздником

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» поздравило социальных работников с профессиональным праздником. В Московской области в этой сфере работают более 14 тыс. специалистов.

«Сегодня мы чествуем людей, чья профессия – быть рядом, когда кто-то нуждается во внимании и заботе. Каждый день вы работаете со старшим поколением и гражданами с инвалидностью, помогаете семьям в сложных жизненных ситуациях. Ваш труд требует большого терпения, выдержки и искреннего участия. Спасибо за вашу преданность делу и неизменную отзывчивость», – поздравил соцработников региона председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

В Подмосковье в рамках Народной программы для соцработников доступны различные мер поддержки. В их числе — компенсация аренды жилья, выплаты молодым специалистам в размере 50 тыс. рублей при трудоустройстве и еще 100 тыс. – за второй год работы, программа «Приведи друга», сообщил депутат Мособлдумы от «Единой России», председатель Комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев.

Меры поддержки соцработников закреплены в Народной программе «Единой России», сформированной в 2021 году. В Подмосковье она выполнена на 98%. Сейчас ведется сбор инициатив в новую Народную программу. Уже поступило свыше 150 тыс. наказов. Предложения можно направить в общественные приемные партии в округах, по телефону 8 (800) 200‑89‑50 или на сайте естьрезультат.рф.