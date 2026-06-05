Болезни можно отсрочить на 15 лет: что предложила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что профилактических осмотров недостаточно для продления здоровой жизни. По ее словам, важно выявлять риски развития заболеваний уже в возрасте 26–45 лет, пишет РБК.

В России необходимо усиливать раннее выявление факторов риска заболеваний у граждан молодого и среднего возраста. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме.

Профилактики недостаточно

По словам Голиковой, действующих программ диспансеризации и профилактических осмотров недостаточно для существенного увеличения периода здоровой жизни населения. Она отметила, что система здравоохранения должна раньше выявлять потенциальные угрозы здоровью.

Рост потребности в медпомощи с возрастом

Согласно данным Фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год, с каждым десятилетием жизни количество случаев специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи увеличивается на 25–30%.

Наибольшая нагрузка на систему здравоохранения приходится на возраст 66–75 лет, а наиболее дорогостоящие медицинские случаи фиксируются в группе 56–65 лет.

Акцент на возрасте 26–45 лет

Отдельное внимание, по словам вице-премьера, следует уделять гражданам в возрасте 26–35 и 36–45 лет. Именно в этих группах можно выявлять предвестники хронических заболеваний и корректировать риски заранее.

Она подчеркнула, что ранняя профилактика позволяет отсрочить развитие заболеваний на срок до 15 лет и более.