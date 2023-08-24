Болгария окажет Украине военную помощь бронетранспортерами, пробиваемыми пулеметной очередью

София намерена передать Киеву для поддержки ВСУ партию БТР-60 с откровенно слабой броней, сообщает Forbes со ссылкой на американского военного обозревателя Дэвида Экса.

Как предупредил эксперт, указанные бронетранспортеры по своей сути «и не броне вовсе». По заверениям Экса, данная военная техника может быть легко пробита даже пулеметной очередью.

«Да, он на колесах. Да, он перевозит личный состав. Нет, он не бронирован в какой-либо значимой степени», – отметил эксперт в интервью изданию.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.