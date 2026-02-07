«Больничный» террор: новые правила получения больничного лишат последнего права заболеть

Фото: [ Взрослая поликлиника на улице Ново-Солдатской после капитального ремонта в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Министерство здравоохранения РФ разрабатывает механизм усиленного контроля за часто выдаваемыми листками нетрудоспособности. Об этом пишет Новосвят .

Как сообщил представитель ведомства в Нижегородской области Алексей Никонов, пациенты, оформившие четыре и более больничных в течение шести месяцев, будут направлены на врачебную комиссию для оценки обоснованности каждого случая временной нетрудоспособности.

При этом инициатива не будет носить тотальный характер. Из-под действия новых правил планируется вывести ряд социально защищенных категорий: беременных женщин, граждан, ухаживающих за тяжелобольными родственниками, пациентов с определенными хроническими заболеваниями и проходящих заместительную почечную терапию.

Данная мера рассматривается как часть системной работы по оптимизации расходов Фонда социального страхования и борьбы со злоупотреблениями. Параллельно Минздрав расширяет профилактические программы, включая диспансеризацию и новые скрининги для беременных. Точные сроки внедрения нововведения и порядок работы комиссий пока не утверждены на федеральном уровне.

Ранее дерматолог Кузнецов предупредил об опасности самолечения выпадения волос.