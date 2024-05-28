Больница Пущинского научного центра РАН в Серпухове отметила 60-летие

В честь юбилея больницы Пущинского научного центра РАН (БПНЦ РАН) была проведена праздничная научно-практическая конференция. Специалистов собрали в Доме ученых Пущино, где отметили их вклад в развитие науки и медицины.

На конференцию пригласили всех доблестно трудящихся сотрудников БПНЦ РАН и других медицинских организаций. Среди них практикующие врачи, медицинские сестры и младший медперсонал. Побывали на знаковом мероприятии работники из Российского научного клинического центра хирургии им. Академика Е. В. Петровского, Научно-исследовательского института питания и Национального медицинского исследовательского центра кардиологии. В ходе встречи был отмечен самоотверженный труд и профессионализм работников больницы, слава которой распространилась за пределы Южного Подмосковья.

Также в ходе конференции вспомнили историю Пущинского центра, направления работы и достижения специалистов за последние годы в области научно-поисковых и других работ. Учреждение помогает развитию науки и медицины, ведь многие специалисты выступают инициаторами и авторами разных исследований.

Как отметил глава г.о. Серпухов Сергей Никитенко, БПНЦ РАН считается прогрессивным центром, который шагает в ногу с современной наукой, позволяя внедрять разработки и проекты разной направленности, двигаться вперед и улучшать качество медуслуг. Он также пожелал успехов и процветания профессионалам своего дела.