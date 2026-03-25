Больного заразным туберкулезом петербуржца забрали в больницу через суд

В Санкт-Петербурге мужчину, проживающего во Фрунзенском районе, принудительно госпитализировали из-за открытой формы туберкулеза.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, гражданин уклонялся от визитов в диспансер и отказывался от терапии, создавая тем самым реальную угрозу для окружающих.

В ходе проверки выяснилось, что житель Северной столицы не являлся в медицинское учреждение и не получал необходимого лечения, что делало его опасным для здоровья граждан, отметили в ведомстве.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о госпитализации мужчины. В данный момент пациент проходит лечение в специализированном медучреждении, уточнили в ведомстве.

Ранее врач Цагараева сообщила о том, что теоретически возможно заразиться туберкулезом в транспорте.