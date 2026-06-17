В Подмосковье провели более 2 млн телемедицинских консультаций

С начала 2026 года в Подмосковье провели почти 2,3 млн телемедицинских консультаций, этот формат позволяет пациентам сэкономить время и не посещать поликлинику очно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Телемедицина делает медицинскую помощь значительно проще и доступнее. Для пациента это очень удобно: не нужно тратить время на дорогу в поликлинику — получить консультацию можно онлайн из дома», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках онлайн-приема можно обсудить итоги диспансеризации, результаты анализов и исследований, закрыть больничный, продлить электронный рецепт на льготное лекарство и не только. Записаться на него можно, в том числе, через приложение «Добродел: Телемедицина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.