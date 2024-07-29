Большая ярмарка с угощениями и уникальными товарами прошла в Кашире

На набережной реки Оки развернулась необычная ярмарка, где представили дары Каширской земли, угощения от местных фирм, уникальные изделия мастеров и многое другое.

Кашира продолжает отмечать День города, весело и насыщенно. В живописной зоне гостей и жителей округа встречали клоуны и живые статуи, было много музыки и летней атмосферы. Посетители смогли пройти по рядам ярмарки, выбрав угощение на свой вкус. Например, в палатке сельхозпредприятия «СеДеК» были представлены качественные овощи и фрукты, выращенные с любовью в округе. Свою мясную продукцию представил завод «Черкизово».

Уникальные авторские предметы выставили на продажу от мастерской «Деревянная сова». Основатель Михаил Херувимов отметил, что отбирает только качественную древесину для создания изделий. Часто это предметы быта, многие из которых в единственном экземпляре.

Бренд «Санрайз» добавил яркости событию, представив разнообразие оттенков: жители с удовольствием примеряли башмаки, сланцы и сандалии. Некоторые присмотрели себе резиновые сапоги, вероятно, заблаговременно готовясь к осени.

Развернулся на ярмарке и отдел продаж ЖК «Радуга». Желающим рассказывали про жилой комплекс, его преимущества и отвечали на вопросы посетителей. В скором времени новое место достроят, для жильцов будет открыта просторная парковка, а торговые точки смогут разместиться в специальных помещениях на цокольном этаже зданий.