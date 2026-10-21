Представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф завершил в Норвегии переговоры с Владимиром Зеленским и экстренно вылетел в Санкт-Петербург, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, — по мнению экспертов, в Норвегии могли быть выработаны новые предложения, направленные на урегулирование вооруженного конфликта на Украине.

Публицист Александр Роджерс в беседе с Общественной Службой Новостей охлаждает ожидания: новые предложения Уиткоффа не такие уж и новые — по большому счету обсуждается все то же самое, что уже было, но в новой упаковке.

По его словам, партнеры Зеленского просто пытаются любой ценой добиться временного перемирия, чтобы спасти киевский режим и остановить обрушение фронта, а европейцы при этом пытаются вставить в возможные соглашения какие-то свои пункты — опять всплывают остановка по текущей линии боевого соприкосновения, гарантии Украине со стороны НАТО и тому подобное. Остается непонятным, зачем все это нужно России: эти пункты не решают никаких корневых причин конфликта, о которых неоднократно говорили Владимир Путин и Сергей Лавров, а временная заморозка приведет через какое-то время к возобновлению боевых действий — за это время Украину накачают оружием, деньгами, восстановят им логистику.

Эксперт отметил, что при заморозке конфликта политический режим на Украине сохраняется, русофобия сохраняется, продолжаются преследования Русской православной церкви и русского языка — для американцев все это не важно, но России важно понимать, что привезут американцы. Таким образом, за красивой упаковкой новых предложений просматривается старая логика передышки, которая не устраняет причин конфликта, а лишь откладывает их решение на будущее.

Ранее политолог Панкратов заявил, что вопрос окончания войны на Украине уже решен.