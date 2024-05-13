Больше 35 тысяч погибших обнаружено в Газе после израильских ударов

Министерство здравоохранения Газы опубликовало данные о числе погибших граждан в результате израильских атак, начиная с 7 октября. Так, число погибших увеличилось до 35 091 человека, сообщает РИА Новости в понедельник, 13 мая.

Согласно обновленным спискам, пострадавших в результате атак ЦАХАЛ намного больше, почти в два раза – это число составляет 78 827 человек. Лишь за последний день убитыми были обнаружены 57 человек, тела которых доставили в больницы Газы. И это официальные данные.

Напомним, что 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны Газы, а бойцы ХАМАС прорвались в страну и взяли множество заложников. Согласно официальной статистике, тогда погибли 1,2 тысячи человек. Тогда ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи».