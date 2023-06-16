Больше 60 садов и школ открыли в Химках за десятилетие

Сегодня наш регион подошел существенному рубежу. 10 лет прошло с того времени, как новая команда Подмосковья под руководством губернатора Андрея Воробьева, приступила к работе. За это время существенно вырос экономический показатель Подмосковья, а система образования и здравоохранения вышла на новый уровень.

Только в Химках за 10 лет открыли 15 новых школ, 37 детских садов и 9 мини-садов. Об этом во время ежегодного обращения к жителям муниципалитета рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Как отметил глава муниципалитета, Химки становятся домом для все большего количества людей.

«Для нас это показатель эффективной работы, достойного уровня жизни, заработной платы, которые обеспечиваем для наших жителей», - отметил Волошин и подчеркнул, что округ обязан наращивать строительство в системе образования.

В подтверждение слов главы цифры -в ближайшее время в муниципалитете построят еще 6 школ, 15 новых детских садов, а также капитально отремонтируют 5 школ.

Среди наиболее важных объектов- школа-интернат «Кадетский корпус», где действуют два кадетских класса под кураторством Следственного комитета РФ.

К 1 сентября здесь обновится все – от фундамента до кровли. Тут реконструируют библиотеку и актовый, спортивный залы, а также поставят новое мультимедийное оборудование в классы.

Не забывают в регионе и о педагогах. Сейчас к их услугам региональная программа «Социальная ипотека» и индексация заработной платы. А люди, работающие в этой сфере, показывают отличные результаты.

Как отметил во время обращения Дмитрий Волошин, флагманскими признаны – гимназия №4 и Химкинский лицей. Они в тандеме со школой №14 и гимназией №9 входят в топ-100 лучших в Московской области.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ] Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ]

А еще в 2022-м семь школ Химок получили гранты губернатора за высокие достижения педагогов и работу с одаренными детьми.

Кстати, в этом году 180 учеников стали призерами и победителями регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Почти 100 ребят победили в региональном туре Всероссийского чемпионата «Профессионалы», 12 из них вошли в сборную Московской области для участия в национальном финале.