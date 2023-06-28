Больше 7 тыс. мусульман приняли участие в совместной утренней молитве на Курбан-байрам в Химках

Мусульмане всех национальностей встретили праздник Курбан-байрам. По традиции он начинается рано утром с совместной молитвы.

В Химках для этого подготовили специальную площадку. В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» собралось 7 тыс. верующих.

С праздником мусульман городского округа Химки поздравил его глава Дмитрий Волошин.

«Химки - многонациональный округ. Наша мусульманская община вносит большой вклад в общественную жизнь города, участвует в культурных, просветительских и благотворительных проектах. Важно, что все мы, исповедуя разные религии, живем в мире и согласии. Наша сила - в единстве. Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго!», – сказал Дмитрий Волошин.

Перед началом массовой молитвы к верующим обратился председатель и имам-хатыб мусульманской общины г.о Химки Камиль Маннапов. Он сказал собравшимся слова проповеди и напомнил им о значении праздника Курбан-байрам и его традициях.

Напомним, Курбан-байрам или по–арабски Ид аль-адха – это исламский праздник жертвоприношения. В мусульманской традиции курбаном (жертвой) называется все, что делает человека ближе к Аллаху. В этот день, кроме заклания животных верующие стараются делать добрые дела по отношению к ближним.