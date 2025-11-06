«Больше не принц». Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально изгнан из королевской семьи

В соответствии с официальным уведомлением, опубликованным в четверг в правительственном бюллетене The Gazette, принц Эндрю, младший брат короля Карла III, был лишен королевского титула.

Это решение стало кульминацией длительного скандала, связанного с его дружбой с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

"Король... объявляет, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор больше не имеет права носить и пользоваться официальным обращением... "Его Королевское Высочество" и титульным достоинством "Принц", — говорится в документе, обнародованном от имени монарха.

Данный шаг последовал за решением самого Эндрю, который еще в октябре, на фоне обвинений в сексуальном насилии, отказался от титула герцога Йоркского.

Репутация брата короля была серьезно подорвана многолетней историей его связей со скандально известным Эпштейном. Особый резонанс вызвало сообщение газеты Daily Mail о том, что "принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал", связанный с фотографией в компании несовершеннолетней девушки. Эта публикация, противоречащая заверениям самого принца о разрыве связей с осужденным финансистом, вынудила Букингемский дворец пойти на крайние меры для защиты имиджа монархии.

