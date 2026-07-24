«Я тоже еле ноги волочу»: Пугачева сравнила себя с больной таксой

Народная артистка СССР Алла Пугачева продолжает проводить лето в Юрмале, куда приехала в начале июля вместе с мужем Максимом Галкиным*, дочерью и сыном. Во время одной из прогулок семья встретила людей, которые выгуливали пожилую таксу, недавно перенесшую операцию. Дочь певицы заинтересовалась состоянием собаки и расспросила хозяев о ее самочувствии, пишет Teleprogramma.org.

Услышав, что у таксы деформировалась спина и почти не двигаются лапы, Пугачева произнесла фразу, которая сразу разлетелась по соцсетям.

«Я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но ведь живу же. Пусть и она живет. И с удовольствием!» — сказала Примадонна.

Эту историю рассказала в своем телеграм-канале журналистка Божена Рынска, живущая в Латвии, добавив, что, по словам ее друзей, певица выглядела бодро и передвигалась самостоятельно, без трости.

Ранее Пугачева жаловалась на слабость в ногах, объясняя это приемом препаратов для контроля уровня холестерина. Однако сейчас она активно укрепляет мышцы и замечает улучшения.

Ранее Андрей Макаревич* рассказал о скандале на съемках «Души» с Аллой Пугачевой.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.