Тутберидзе рассказала про свое шоу: «Мы про спорт, совмещенный с искусством»
Тутберидзе подколола Авербуха, Плющенко и Навку по поводу ледовых шоу
Фото: [ФФККР]
Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз в новом эпизоде серила «Метод Тутберидзе» на Okko рассказали о туре, который они с членами команды провели в апреле.
Глейхенгауз отметил, что их формат отличается от ледовых спектаклей, где важную роль играют костюмы, декорации, сюжет. В туре приходится исполнять программы с элементами ультра-си, причем из них даже сложнее чем, соревновательные программы в ходе сезона.
«Мы про спорт. Совмещенный с искусством. Действующих спортсменов мы отвлекать на такие сказки не будем — значит, надо брать спортсменов, которые уже закончили. Но они прекрасно принимают участие у Авербуха, у Плющенко, у Навки. Уже они поглотились в этот бизнес, и этим занимаются. Мне пока этим не хочется заниматься», — сказала Тутберидзе.
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