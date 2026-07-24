Тутберидзе рассказала про свое шоу: «Мы про спорт, совмещенный с искусством»

«Мы про спорт. Совмещенный с искусством. Действующих спортсменов мы отвлекать на такие сказки не будем — значит, надо брать спортсменов, которые уже закончили. Но они прекрасно принимают участие у Авербуха, у Плющенко, у Навки. Уже они поглотились в этот бизнес, и этим занимаются. Мне пока этим не хочется заниматься», — сказала Тутберидзе.