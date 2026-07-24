Кроксы, папины кроссовки и носки с сандалиями: тренды, которые разделили поколения

Мода меняется так быстро, что некоторые современные тренды вызывают недоумение у представителей старших поколений, пишет AOL. Автор статьи Джульет Тейлор перечислила вещи, которые взрослые часто считают странными, небрежными или просто некрасивыми, тогда как молодежь воспринимает их как норму.

Одним из самых спорных модных трендов остаются массивные кроссовки, которые многим представителям старшего поколения кажутся несуразными. Молодежь носит их с платьями, костюмами и повседневной одеждой, ценя прежде всего комфорт. Похожая история и с широкими джинсами: после эпохи облегающих моделей свободный крой снова вошел в моду.

Кроксы тоже давно перестали быть обувью только для сада или кухни. Их надевают в торговые центры, кафе и даже рестораны, украшая пинами и джибитсами — небольшими декоративными значками. Старшему поколению такой стиль нередко кажется странным, однако популярность этой обуви продолжает расти.

В список также вошли спортивная одежда на каждый день, велосипедки в сочетании с пиджаками, носки с сандалиями, крошечные солнцезащитные очки и возвращение поясных сумок, которые теперь часто носят через плечо.

Отдельно Тейлор отмечает популярность секонд-хендов, оверсайза и одежды унисекс. Если представители старшего поколения нередко воспринимают такие тенденции как отказ от привычных правил, то для молодежи это способ подчеркнуть индивидуальность, проявить заботу об экологии и не жертвовать удобством ради устоявшихся представлений о внешнем виде.