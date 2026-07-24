«На фоне стресса я потеряла отца и попала в больницу»: МакSим отменила все ближайшие концерты

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) оказалась в больнице. 43-летняя артистка сообщила об отмене всех ближайших концертов, объяснив это резким ухудшением здоровья на фоне сильнейшего стресса, пишет Teleprogramma.org.

Причиной стала потеря отца — Сергей Абросимов, который долгие годы боролся с онкологией, ушел из жизни в ночь на 18 июля 2026 года. Ему было 66 лет.

«На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, в настоящее время я прохожу лечение. К сожалению, врачи запретили мне перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния», — рассказала певица в обращении к поклонникам.

Она подчеркнула, что в первую очередь должна прислушаться к рекомендациям медиков, и попросила поклонников не верить слухам.

Отец певицы боролся с раком 14 лет, и его утрата стала для МакSим тяжелым ударом. Сейчас главная задача артистки — восстановить здоровье, поэтому все концертные планы отложены на неопределенный срок. Фанаты надеются, что певица справится с этим испытанием и скоро вернется на сцену.

Ранее певица МакSим отменила выход автобиографической книги из-за угроз дочерям.