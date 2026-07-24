«Моя гигантская тыква сделала аборт»: гигантовод из Подмосковья борется за урожай в условиях ливней и атак слизней

Этот дачный сезон для садоводов Подмосковья выдался по-настоящему экстремальным. Снег в мае, затяжные дожди, резкие скачки температуры и полчища испанских слизней — природа словно специально проверяла огородников на прочность. Однако Алина Романова, известная в Ступине своими рекордными тыквами, не из тех, кто сдается даже в самых сложных условиях. О том, как она справляется с капризами погоды и продолжает бороться за урожай, дачница рассказала своим подписчикам в социальных сетях, сообщил REGIONS.

Нынешнее лето преподнесло владельцам участков немало сюрпризов. Переувлажненная земля, агрессивные слизни, пришедшие с юга, и майские заморозки создали массу препятствий для выращивания культур. Но Алина, чьи гигантские плоды уже не раз удивляли публику, отступать не намерена.

В своем видеоблоге она поделилась с поклонниками первой неудачей нынешнего сезона. Та самая завязь гигантской тыквы, на которую возлагались большие надежды, не выдержала и погибла. Однако, по словам огородницы, опускать руки она не стала. Романова опылила новый цветок, продолжила кропотливую работу с плетями, регулярно избавлялась от сорной травы, окучивала побеги и подсыпала свежий грунт.

«Моя гигантская тыква сделала аборт. К сожалению, она отбросила свой плод, который я так ждала», — поделилась Романова.

Немало хлопот доставили и испанские слизни — они атаковали нежную молодую завязь. С ними пришлось бороться отдельно, как и с последствиями избыточной влажности почвы.

Алина Романова обратила внимание на то, что дождливая погода создает идеальные условия для развития грибковых инфекций. Особую опасность для овощных культур представляет пероноспороз (ложная мучнистая роса) — это заболевание приводит к пожелтению и гибели листьев растений. Огородница также поделилась с подписчиками полезным наблюдением, как распознать появление мучнистой росы на ранней стадии.

«Это грибок, способный уничтожить весь урожай. Для профилактики требуются обработки и хорошая проветриваемость посадок, а желтые листья лучше удалять. Также фитофтора для томатов — бич всех садоводов. Кабачки же на грядках очень не любят дожди и гниют», — добавляет садовод.

Несмотря на все преграды, усилия дачницы приносят плоды. На свежих фотографиях видно, что тыква вновь набирает массу. Правда, как признается сама Алина, ожидать рекордных показателей в этом сезоне, скорее всего, не приходится — погодные аномалии внесли свои коррективы. Она отмечает, что это, безусловно, расстраивает, однако останавливать ее не станет.

«Дачники и особенно гигантоводы — народ неунывающий. Поэтому рассчитываю, что в Ступине вопреки всем сложностям этим летом все же вырастут гигантские овощи», — говорит Алина.

В текущем сезоне Романова также экспериментирует с новыми культурами: помимо тыквы, она пробует вырастить гигантский лук, томаты, морковь и впервые взялась за кабачок.

Фото: [ Алина Романова ]

Ранее сообщалось, что в Электрогорске прикормки разогнали рост тыквы Чусова до 20 кг в сутки.