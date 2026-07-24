Звезда «Эйфории» и «Грозового перевала» Джейкоб Элорди объяснил отсутствие на Каннском кинофестивале

Звезда «Эйфории» и «Грозового перевала» Джейкоб Элорди, наконец, раскрыл тайну своего отказа от участия в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. В мае 2026 года актер должен был войти в состав жюри, но в последний момент снял свою кандидатуру. Ходили разные слухи: кто-то говорил о порезе ноги и воспалении, кто-то — о переломе, а некоторые шутили, что он пропустил событие из-за романа с Кендалл Дженнер. Но правда оказалась гораздо серьезнее, пишет The Voice.

В эфире шоу Jimmy Kimmel Live Джейкоб признался, что в начале года на съемках третьего сезона «Эйфории» он сломал обе пятки. Травма произошла во время работы над эпизодом, в котором его персонажу Нейту Джейкобсу отрезают палец на ноге и палец на руке. Актер с иронией рассказывал, что носил гипс и ортопедическую обувь одновременно с тем, как на площадке ему «отрезали» пальцы.

На шутки окружающих о «методе актерской игры» он отвечал с улыбкой. На восстановление ушло несколько месяцев, и именно тогда рядом с ним оказалась модель Кендалл Дженнер.

Изначально их отношения называли пиар-романом, но сейчас многие уверены, что между ними все серьезно. Инсайдеры сообщают, что 30-летняя Кендалл действительно видит свое будущее рядом с 29-летним Джейкобом. Пара знает друг друга много лет, но их роман начался не так давно.

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