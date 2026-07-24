Понтоны, копытные и тактильный опыт: какие неожиданные маршруты приготовил «Лосиный остров» для жителей Подмосковья

Совсем рядом с городской чертой, вопреки расхожему представлению о том, что природа доступна только за сотни километров от мегаполиса, расположился национальный парк «Лосиный остров». Это место по праву считается уникальным — густые леса, живописные болота и тихие заповедные зоны открываются здесь буквально на пороге столицы. О том, какие локации достойны внимания в первую очередь, корреспондентам REGIONS поведали представители администрации парка.

Одной из главных природных достопримечательностей специалисты называют дендрарий. Его нередко величают зеленым музеем, функционирующим на открытом воздухе. Коллекция этого объекта поистине впечатляет: она объединяет порядка 800 растительных видов. Среди них — около 80 древесных пород и 76 разновидностей кустарников, многие из которых были завезены из различных российских регионов. Особого внимания, по словам сотрудников, заслуживают черемуха Маака, амурский бархат, сибирская лиственница, древовидная карагана, маньчжурский орех, конский каштан и венгерская сирень.

Фото: [ пресс-служба национального парка «Лосиный остров» ]

Изюминкой этого зеленого массива выступает «Босоногая тропа», обустроенная в 2021-м. Подготовительные работы на ней стартовали двумя годами ранее. Здесь привычное асфальтовое покрытие отсутствует — его заменили на различные природные материалы: хвойные шишки, речную гальку, строительный щебень, песок, древесную стружку, глину и даже небольшие водные преграды. Прогулка здесь становится настоящим сенсорным приключением. Как отмечают те, кто уже успел пройти этот маршрут, данная тропа пользуется наибольшей любовью у постоянных посетителей парка. Кроме того, для юных гостей здесь организуют игровые занятия в формате квеста — дети в увлекательной форме постигают повадки лесных обитателей и усваивают нормы поведения на природе.

«Это единственный в России прогулочный маршрут длиной 3,6 км, по которому можно и нужно гулять босиком. На пути чередуются 43 вида покрытий, и каждое из них дает свое ощущение», — рассказала REGIONS директор национального парка «Лосиный остров» Ольга Шульгина.

Для тех, кому интересна фауна, свои двери открывает «Лосиная биостанция», которая служит отправной точкой для нескольких просветительских маршрутов. Ее визитная карточка — просторные вольеры, где содержатся практически все виды семейства оленьих, характерные для этих мест: лоси и пятнистые олени, а также маралы (благородные олени) и лани. Однако перечень обитателей не ограничивается копытными. Здесь можно увидеть кабанов, муфлонов, яков, лам, камерунских коз и даже альпаку. Коллекция животных постоянно пополняется — такова цель эколого-просветительской работы биостанции.

Эта точка на карте парка расположена у Верхнеяузского водно-болотного комплекса, который находится под особой охраной. Именно здесь проложены все основные экологические тропы, ведущие к самым фотогеничным и нетронутым уголкам природного парка.

«Прогуливаясь по дендрарию, можно не только любоваться разнообразием флоры, но и узнать об особенностях адаптации растений из разных климатических зон к условиям Подмосковья — на информационных стендах и в рамках тематических экскурсий специалисты рассказывают о значении каждого вида для экосистемы», — отметила Ольга Шульгина.

Среди нестандартных решений — орнитологическая тропа, построенная на понтонных секциях. Для Московской области это первый подобный опыт: маршрут целиком размещен на плавучих конструкциях, что обеспечивает безопасность передвижения и исключает вред для уязвимой болотной экосистемы. Кульминацией этого пути становится 12-метровая вышка для наблюдения. С ее высоты путешественникам открываются панорамы камышовых зарослей, водной глади и лесных опушек. Здесь же гнездится крупнейшая в Подмосковье колония озерных чаек, а также встречаются такие редкие пернатые, как лысуха, рыжая цапля, орлан-белохвост и лебедь-кликун.

Фото: [ пресс-служба национального парка «Лосиный остров» ]

Еще один любопытный маршрут, стартующий от входа на биостанцию, носит название «Оленья тропа». Она ведет к местам подкормки пятнистых оленей. Протяженность пути составляет полтора километра, он оснащен деревянными настилами, площадками для обзора и информационными щитами, что делает экскурсию увлекательной и комфортной даже в ненастную погоду. Интересно, что эти животные не являются исконными обитателями здешних мест — в 1974-м сюда завезли 15 особей с Дальнего Востока. Сегодня же, согласно данным специалистов, популяция разрослась примерно до 200 голов.

«Мы каждое лето проходим по этому маршруту. За час можно побывать сразу в нескольких типах леса: ельнике, березняке, увидеть болотистые участки и открытые поляны. Особенно приятно, когда удается заметить лосей, оленей и кабанов у подкормочных площадок», — рассказала REGIONS постоянная посетительница парка Татьяна Черезова из Ивантеевки.

На биостанции доступны и другие развлечения: сплавы на байдарках по Верхнеяузским болотам, прогулки по экотропе «Заповедный лес», а для желающих остаться на ночлег обустроен глэмпинг.

Внимания заслуживает и велосипедный туризм. Для подготовленных райдеров проложен 36-километровый маршрут от станции «Болшево» в Королеве до Ботанического сада Москвы. Вдоль пути встречаются берега реки Лось, Торфяное озеро и Ростокинский акведук. Финишировать удобно у платформы МЦК «Ботанический сад». Это вариант для тех, кто хочет соединить физическую нагрузку с осмотром достопримечательностей, подчеркнули в парке.

Вместе с тем существуют и щадящие веломаршруты для всей семьи, например, в Алексеевской роще (Балашиха). Там велопрогулку сочетают с посещением мультимедийного центра «Царская охота», тропы у Алексеевского пруда и дендрария с «Босоногой тропой». Ровная местность и широкие дорожки позволяют кататься даже самым маленьким.

Фото: [ пресс-служба национального парка «Лосиный остров» ]

Главное достоинство «Лосиного острова» заключается в многовариантности: каждый найдет занятие по душе — будь то спокойная прогулка, активный спорт или познавательный досуг с детьми. Администрация парка регулярно пересматривает тематику экскурсий и мастер-классов, привязывая их к сезону, природным явлениям и праздникам, благодаря чему каждое возвращение в парк дарит новые впечатления. С актуальными анонсами и расписанием мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте, страницах в соцсетях и в мессенджерах.

Фото: [ пресс-служба национального парка «Лосиный остров» ]

Ранее сообщалось, что национальный парк «Лосиный остров» подтвердил статус лидера по посещаемости в России.