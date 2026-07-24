Распродажа за долги: в Башкирии отдают иномарки за копейки от ₽222 тыс.
В Башкирии отдают за бесценок иномарки от 222 тысяч рублей
Территориальное управление Росимущества по Республике Башкортостан выставило на аукцион очередную партию изъятых у должников машин. На электронных торгах представлены десятки легковых и грузовых автомобилей различных классов по ценам существенно ниже рыночных, пишет ufatime.ru.
Главные условия и интересные лоты аукциона
Торги пройдут на электронной площадке «РТС-тендер» с приемом заявок до 11 августа:
- Разброс цен: Стартовая стоимость автомобилей варьируется от ₽222 тыс. за Daewoo Matiz (2011 г. в.) до ₽2,39 млн за современный китайский кроссовер Geely Monjaro (2023 г. в.).
- Среди самых бюджетных иномарок и авто:
- Daewoo Matiz (2011) — от ₽222 000;
- Lada Granta (2013) — от ₽236 400;
- Chevrolet Niva (2011) — от ₽264 010;
- Lada Kalina (2017) — от ₽336 770;
- Nissan Almera (2018) — от ₽347 200.
- Представительский класс и премиум:
- Bentley Continental GT (2005) — от ₽1 347 130;
- Geely Monjaro (2023) — от ₽2 398 870;
- Honda Odyssey Hybrid (2017) — от ₽2 362 700.
- Ограничения для участников: К участию в торгах законодательно не допускаются сами должники, организаторы аукциона, оценщики и их близкие родственники.