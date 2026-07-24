В Подмосковье выплату для участников СВО и их семей получили почти 900 жителей

Более 830 жителей Подмосковья получили выплату для участников специальной военной операции и их детей-инвалидов в размере 24 тыс. рублей, меру социальной поддержки ввели в июле 2025 года. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Ее можно получить один раз в год. В бюджете региона на эту поддержку в текущем году выделено 20 млн рублей», — поделился министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Мера поддержки направлена на повышение мобильности, в том числе возможность использования услуг такси для обеспечения их доступа к социально-значимым объектам. Она предусмотрена для участников СВО, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. Кроме того, семьи бойцов могут оформить ее, если воспитывают ребенка-инвалида.

Подать заявление можно на региональном портале государственных услуг по ссылке.

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