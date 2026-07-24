Подмосковная кинозоостудия из Каширы покорила Москву: на премьере фильма «Мой дикий друг» по красной дорожке прошла лиса

С 23 июля в российских кинотеатрах стартовал показ семейной картины «Мой дикий друг: возвращение домой» (6+). Эта премьера, по признанию создателей, стала значимым событием не только для зрительской аудитории, но и для всей съемочной команды. Отличительная черта ленты — в главных амплуа здесь задействованы не профессиональные актеры, а настоящие лисы. На московском предпремьерном показе случился необычный выход: вместе с режиссерами и артистами по красной дорожке прошла четвероногая исполнительница в сопровождении Анны Пономаревой — хозяйки кинозоостудии «Ковчег», базирующейся в Кашире, сообщил REGIONS.

Как сообщила Анна Пономарева, для коллектива «Ковчега» проект с «лисьим» участием обернулся серьезным испытанием и одновременно увлекательным приключением. Съемочный процесс растянулся на два месяца и проходил в Екатеринбурге.

По данным издания, в кадр попали пять лис, каждая из которых обладает своим характером. Животные потребовали от съемочной группы огромного терпения и множества дублей. Главная цель, по словам руководителя студии, заключалась в том, чтобы донести до зрителя искреннюю историю о том, как человек и дикое животное могут найти общий язык. Анна Пономарева подчеркивает: подобных кинолент, где лисицы выходят на первый план, в мировом кино насчитывается считаное количество.

В беседе с представителями СМИ Анна Пономарева также отметила, что самостоятельно справиться с таким масштабом работ оказалось бы невозможно без участия профессиональных коллег. Отдельные слова признательности она адресовала Анне Алексеевой, которая владеет питомником «Fox Family», специализирующимся на разведении домашних лис. Именно оттуда на съемочную площадку прибыли две харизматичные особи по кличкам Питер и Бетта — они и составили основу «лисьего» актерского состава.

Ранее сообщалось, что в Дмитровском округе заметили лисенка с необычным окрасом.