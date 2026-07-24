Кошки спят по 12–16 часов в сутки не потому, что ленятся, а потому что устроены как хищники, поджидающие жертву из засады и нападающие резким рывком, пишет Space Daily. При этом популярное объяснение, будто им нужно почти весь день «заряжаться» ради нескольких секунд атаки, слишком упрощает биологию.

Взрослые домашние кошки действительно проводят во сне большую часть суток, причем спят не одним длинным периодом, а серией коротких эпизодов. Они относятся к сумеречным животным: наиболее активны на рассвете и в сумерках, а в остальное время часто отдыхают или дремлют.

Их охотничья стратегия действительно играет роль. Кошка — не преследующий добычу марафонец, а засадный хищник: она выжидает, подкрадывается, стремительно бросается на добычу и почти сразу прекращает погоню. Гибкий позвоночник, мощные задние лапы и способность к резкому ускорению хорошо подходят именно для такого способа охоты.

Однако несколько секунд активного рывка сами по себе не объясняют, почему кошки спят по 12–16 часов в сутки. Исследования сна у млекопитающих показывают, что его продолжительность определяется множеством факторов, включая обмен веществ, размер тела, образ жизни и уровень риска со стороны хищников.

Домашняя кошка находится в особенно благоприятных условиях: ей не нужно постоянно искать пищу, рядом нет естественных врагов, а безопасных мест для отдыха достаточно. Поэтому правильнее говорить, что кошки спят долго не только из-за особенностей охоты, но и потому, что их образ жизни позволяет тратить на сон больше времени.