Больше ста участников СВО и членов их семей получили юридическую помощь в Можайске

Бесплатную юридическую помощь предоставляют в Можайском городском округе для участников спецоперации и членов их семей.

Уточняется, что помощь оказывают адвокаты Адвокатской палаты Подмосковья, юристы администрации Можайского городского округа, военный комиссар и социальный координатор фонда «Защитники Отечества». С начала года такая помощь оказана 102 заявителям. Консультации проводятся в здании военного комиссариата.

Также на территории региона оказывается медицинская, реабилитационная помощь для участников спецоперации, а также психологическая помощь и поддержка.

«Доброй традицией стали мероприятия, которые мы организуем совместно с фондом и Комитетом семей воинов Отечества. На прошлой неделе состоялась теплая встреча с мамами и супругами наших бойцов», - отметил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Прием участников СВО и членов их семей проводится в администрации округа на улице Московская, 15 в кабинете №9 по понедельникам с 14.00 до 17.00 и по четвергам с 9.30 до 12.00. Получить консультации можно по телефону 8-(496)-387-46-03.