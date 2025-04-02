Больше тысячи работ собрала первая всероссийская акция «Игрушка ветерану»

Первая всероссийская акция «Игрушка ветерану», которая приурочена к 80-й годовщине Великой Победы, собрала больше тысячи мягких игрушек и открыток фронтовикам. Об этом сообщает глава Росприроднадзора Светлана Радионова, отметив, что участие принимали не только дети и взрослые из регионов РФ, но и ближнего зарубежья.

Фото: [ Пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» ]

Акция, запущенная в рамках международной премии «Экология — дело каждого», объединила сотни россиян от Крыма до Камчатки: трогательные письма ветеранам писали и школьники, и дошкольники, и студенты и пенсионеры, и воспитанники детских домов, и многодетные семьи. По словам Радионовой, участники создавали плюшевых белых медведей своими руками, а на открытках написали добрые пожелания всем фронтовикам, которые живут в разных частях России.

Светлана Радионова отметила, что присоединяется к теплым поздравлениям, присланным участниками акции «Игрушка ветерану», и желает фронтовикам долгих лет жизни, сердечного тепла, уверенности в благополучном будущем.

«Наши ветераны по праву могут гордиться молодым поколением. Мы получили сотни писем со всей страны. В них взрослые и дети вложили благодарность своих сердец, рассказали о своих фронтовиках, поделились теплом и вместе с рукодельной игрушкой передали низкий поклон ветеранам. Мы получили более тысячи пушистых мишек, сотканных с любовью и почтением к победителям. Каждый из них будет передан ветеранам, подарит им улыбку и веру в то, что их подвиг бессмертен. Дорогие ветераны! Пусть ваши сердца всегда остаются молодыми и полными надежды. Вы наша гордость, наша история, наши герои! Ваша Победа в наших сердцах!» — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, самое активное участие в акции приняли жители Камчатки, Новосибирска, Крыма, Краснодара, Орла, Мордовии и Омска. Много поздравлений ветеранам подготовили и школьники из московской школы № 67 и из школы № 3 города Бабаево, что в Вологодской области, но больше всего памятных подарков пришло из Татарстана и Пензенской области. Жители Санкт-Петербурга подписали свои поздравления и пожелания как «от жителей Ленинграда».

В акции принимали участие и сотрудники региональных управлений Росприроднадзора, а также их семьи. Так, жительница города Строитель в своем письме поблагодарила ветеранов за мир, за счастливую жизнь, за солнце и чистое небо.

«Ваши подвиги никогда не будут забыты. Ваши сердца будут биться мужеством и честью в наших сердцах. Спасибо за Победу!» — написала Валерия Хрипкова, жительница г. Строитель.

Радионова поблагодарила всех участников акции за теплый, искренний и душевный подход как к созданию игрушек, так и к пожеланиям фронтовикам. Белый медведей Умок вязали спицами и крючками, украшали шарфиками и красными сердцами, букетами, наряжали в жилеты и модные кеды. Напомним, что международная премия «Экология — дело каждого» учреждена 31 марта 2021 года Росприроднадзором и посвящена сохранению окружающей среды.