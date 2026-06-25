Большинство россиян не готовы к праворульным автомобилям: результаты опроса

Опрос показал, что около 60% россиян не рассматривают покупку праворульных автомобилей. Основные причины связаны с привычками и особенностями дорожной системы. Это следует из итогов опроса КП.

Согласно результатам опроса, проведенного на kp.ru, большинство жителей России не готовы приобретать автомобили с правым расположением руля. Около 60% респондентов заявили, что не планируют покупку такого транспорта из-за непривычного формата управления и особенностей дорожной инфраструктуры.

Аргументы против и факторы выбора

Опрошенные отмечают, что основная причина отказа связана с неудобством и отсутствием привычки к подобной компоновке. В стране движение организовано под леворульные автомобили, что также влияет на восприятие безопасности и комфорта.

Готовность части водителей к покупке

При этом около 29% участников опроса допускают возможность приобретения праворульного автомобиля. Для них ключевым фактором может стать более низкая цена. Отмечается, что в ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, такие машины уже широко распространены и воспринимаются как привычное явление.

Текущие владельцы и альтернативные ответы

Около 9% опрошенных уже владеют праворульными автомобилями и довольны своим выбором. Еще небольшая часть респондентов указала иные варианты ответа, не попавшие в основные категории.