Большинство россиян стесняются делать короткие перерывы на работе

Исследование сервиса FitStars и платформы Kaiten показало, что большинство россиян (73%) испытывают стыд или неловкость, когда делают короткие перерывы во время работы. Результаты опроса, с которыми ознакомилась « Газета.Ru », выявили привычки и восприятие отдыха среди сотрудников разных категорий.

77% респондентов считают отдыхом перерыв на кофе или чай, для 46% — это просмотр соцсетей и новостей. Тишину как способ восстановления выбирают 37% работников, а 40% отмечают прогулки, общение с коллегами или близкими. Интересно, что чувство вины за кофе или чай испытывают лишь 6%, тогда как половина сотрудников стесняется коротких пауз на скроллинг соцсетей.

Гендерные различия заметны: женщины чаще мужчин признаются в неловкости при перерывах — 56% против меньшего показателя у мужчин. Наибольший уровень негативных эмоций отмечен среди сотрудников с полностью удаленной занятостью (56%), офисные работники реже испытывают стыд — 46%.

По данным исследования, 57% респондентов ограничены количеством задач, 38% опасаются осуждения со стороны руководства, 27% отмечают корпоративную культуру постоянного присутствия, а 21% опасаются оценки коллег. Еще 18% считают паузы потерей времени.

HR-эксперты объясняют, что страх брать короткий отдых часто связан с организацией работы. При прозрачных задачах и четких приоритетах необходимость постоянно быть на связи уменьшается. Создание среды, где отдых считается частью рабочего процесса, снижает стресс и повышает продуктивность.

Опрос выявил эффективные практики для спокойного отдыха: 5-минутные паузы после совещаний (40%), четкие правила коммуникации вне рабочего времени (35%) и личный пример руководителей и коллег, делающих перерывы (34%).

