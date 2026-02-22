Каждые полгода с прибавкой: одной профессии решили поднять оклады дважды

В Госдуме предложили пересмотреть механизм индексации доходов правоохранителей. Депутат Каплан Панеш считает, что повышать зарплаты силовикам необходимо каждые полгода, ориентируясь на реальный уровень инфляции, пишет РИА Новости .

В российском парламенте прозвучала инициатива о переходе на полугодовую индексацию заработных плат для сотрудников силовых структур и правоохранительных органов. Автором предложения выступил депутат Госдумы Каплан Панеш.

Парламентарий предлагает законодательно закрепить обязательное повышение денежного довольствия для представителей ведомств каждые шесть месяцев. По мнению политика, рост окладов должен напрямую зависеть от показателей фактической инфляции.

Как пояснил депутат, существующий порядок пересмотра зарплат, даже при его реализации, часто не успевает за подорожанием товаров и услуг. Это приводит к тому, что доходы граждан теряют свою покупательную способность. В предлагаемой модели, по задумке автора, перерасчет окладов станет регулярным и позволит в полной мере нивелировать влияние инфляции.

Панеш полагает, что подобная мера станет весомым аргументом для сохранения кадров в силовых ведомствах. Для действующих работников это гарантия стабильности, а для потенциальных новобранцев — четкий сигнал о защите их будущих доходов государством. В связи с этим он настаивает на внедрении именно полугодовой индексации, уйдя от практики разовых повышений.