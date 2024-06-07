Большой конноспортивный праздник в подмосковном комплексе «Отрада»

Бороться за общий призовой фронд в 3 500 000 рублей будут 150 спортсменов из 20 регионов страны. Имя лучшего наездника России станет известно 16-го июня.

Посмотреть на соревнования ежегодно собираются тысячи людей, наибольший интерес зрителей вызывает финал, на который приходят более 1000 человек.

«Большая конкурная неделя» - одно из главных событий в конноспортивном мире. Комплекс «Отрада» не случайно выбран местом для ее проведения уже 19-й год подряд. На территории «Отрады» выстроена первоклассная инфраструктура для проведений соревнований любого уровня.

Конкур - не единственная дисциплина, которую проводят на территории комплекса. Здесь же будут и соревнования по выездке, а также пробег. Это настоящий хит среди зрителей, который привлекает в спортивные клубы десятки юных наездников.

Не будет преувеличением сказать, что «Отрада» сделала Подмосковье и Красногорск – одним из всероссийских центров конного спорта. Создатель «Отрады», известный красногорский застройщик Николай Гоголь, объясняет, что «У человека должно быть место, куда он может отправиться сам или с семьей, освободиться от суеты будней, снять стресс. Контакт с лошадьми в этом случае отлично помогает, проверено на собственном опыте».

Кроме места для занятий конным спортом, «Отрада» известна также и как одна из самых комфортных территорий для отдыха в Подмосковье.

Два ее основных козыря – адаптированность для семейного отдыха с детьми и умеренные цены. Последнее держатся на приемлемом для большинства посетителей уровне благодаря тому, что создатель площадки Николай Гоголь изначально создавал не место для элитного отдыха, а социальное пространство для всех жителей Подмосковья.

Идеальным местом для семейного отдыха «Отраду» делает разнообразие активностей, которые предусматривает комплекс.

Но главным аттракционом, конечно, остаются лошади. Люди специально приезжают из Москвы, чтобы дать своим детям возможность пообщаться с благородными животными.